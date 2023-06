VIDEO: Verstappen niet tevreden met downshifts in VT3 Canada Max Verstappen is tijdens de derde vrije training snel op het natte Circuit Gilles Villeneuve, maar niet alles is naar wens in de RB19. Hij laat op de boordradio weten dat de downshifts met de ronde slechter worden. Engineer Gianpiero Lambiase meldt dat er niks aan gedaan kan worden zolang hij op de baan rijdt.