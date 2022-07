VIDEO: Verstappen niet blij met teamgenoot Perez in Q1 GP Frankrijk

Nadat Max Verstappen in de derde vrije training overtuigend de snelste tijd reed, is de regerend wereldkampioen ook goed begonnen aan zijn kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk. In het eerste segment van de kwalificatie had hij geen enkele moeite om zich te plaatsen voor Q2. Hij had slechts vijf ronden nodig om op de zachte band tot 1.31.891 te komen, waarmee hij uiteindelijk slechts anderhalve tiende van een seconde langzamer was dan snelste man Charles Leclerc.

Op het oog leek Verstappen een probleemloze Q1 achter de rug te hebben, maar zelf was de Nederlander niet helemaal tevreden over alles wat er op de baan gebeurde. Zo werd hij voor zijn gevoel gehinderd door Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez, waarover hij via de teamradio zijn ongenoegen uitte: "Man, wat was Checo daar aan het doen op de ideale lijn?" Gevolgen had het uiteindelijk dus niet, want Verstappen plaatste zich dus overtuigend voor het tweede deel van de kwalificatie. Dat gold overigens ook voor Perez, hij noteerde achter Carlos Sainz de vierde tijd.

Video: Miscommunicatie tussen Perez en Verstappen in Q1