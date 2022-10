VIDEO: Max Verstappen neemt je mee over Circuit of The Americas

Voor de tiende keer wordt de Grand Prix van de Verenigde Staten verreden op het Circuit of the Americas. De eerste editie was in 2012. Alleen in 2020 werd COTA overgeslagen door de coronacrisis. Het is een uniek circuit met veel uitdagende bochten en sectoren.

De omloop, die ontworpen is door Hermann Tilke, heeft een lengte van 5,513 kilometer. Het ronderecord staat op naam van Charles Leclerc. In de race van 2019 zette hij met zijn Ferrari een tijd van 1.36.169 neer.

Hoe zit het circuit precies in elkaar en waar moet je als coureur op letten? In de bovenstaande video neemt Max Verstappen ons mee in de simulator over het spannende circuit gelegen bij Austin, Texas.