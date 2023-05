VIDEO: Max Verstappen neemt in Baku leiding over van Charles Leclerc Charles Leclerc heeft de leiding in handen in de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar voelt de hete adem van Max Verstappen die de druk er vol op zet. De Nederlander sluit aan bij de Ferrari en opent zijn DRS en neemt de leiding in de race over met een nette move.