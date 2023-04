VIDEO: Max Verstappen beleeft momentje tijdens VT2 GP Australië De omstandigheden tijdens de tweede vrije training voor de GP van Australië zijn verraderlijk en dat heeft Max Verstappen vroeg in de sessie meegemaakt. De coureur van Red Bull Racing maakte in de eerste bochtencombinatie een klein momentje mee, waardoor hij even gebruik moest maken van het gras. De beelden van het kleine uitstapje zie je in de onderstaande video.