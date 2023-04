VIDEO: Max Verstappen knalt meteen naar snelste tijd in Q2 GP Australië In het eerste deel van de kwalificatie wist Max Verstappen al de snelste tijd te rijden en de tweevoudig wereldkampioen had in Q2 weinig tijd nodig om hetzelfde kunstje te flikken. De Red Bull-coureur ging met zijn eerste getimede ronde meteen naar de eerste positie, die hij mede door een verbetering later in de sessie niet meer zou afstaan. Het fragment van zijn eerste snelle ronde in het tweede kwalificatiedeel voor de GP van Australië zie je hieronder.