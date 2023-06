VIDEO: Verstappen meteen buiten bij start tweede F1-training GP Canada Na technische problemen in de eerste vrije training kan de Formule 1-actie alsnog echt losbarsten in Montreal. Het technische probleem met de beveiligingcamera's in Canada is verholpen, waardoor er aan het begin van de tweede training meteen veel animo was - onder meer met Max Verstappen, die niet te beroerd was om meteen een klein stukje gras te maaien.