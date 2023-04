VIDEO: Max Verstappen maakt eerste meters in openingssessie GP Australië De Formule 1-actie is begonnen Down Under. Bekijk hier de eerste meters van Max Verstappen tijdens de eerste vrije training voor de editie van 2023. De wereldkampioen kwam meteen op een setje softs voor de dag door het Albert Park, in tegenstelling tot zijn teamgenoot, die de vrijdagse actie op mediums begon.