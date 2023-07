VIDEO: Verstappen moet Hamilton voor laten in VT3 F1 Hongarije De zaterdagse actie voor de Grand Prix van Hongarije is om 12.30 uur afgetrapt met de derde en afsluitende vrije training. Op de warme, maar tevens behoorlijk winderige Hungaroring maakte Lando Norris indruk met een snelle tijd op mediums, maar uiteindelijk moest hij genoegen nemen met P5. De snelste tijd van de sessie ging naar Lewis Hamilton, die met zijn 1.17.811 precies een kwart seconde sneller was dan Max Verstappen. De Nederlander bleef op zijn beurt Red Bull-teamgenoot Sergio Perez en de verrassende Nico Hülkenberg nipt voor. De hoogtepunten van de derde training zie je in de onderstaande video.