Het Formule 1-seizoen van 2021 stond volledig in het teken van de strijd om de wereldtitel tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Beide coureurs hadden sterke fases in het jaar en beide coureurs maakten fouten. In directe duels ging het soms goed, maar andere keren eindigde iemand met schade, of stonden ze ineens boven op elkaar in de grindbak. Bij het ingaan van de laatste race stonden de kemphanen gelijk qua punten én qua overwinningen.

Dus zou het in de laatste race beslist gaan worden. Max Verstappen had met de RB16B een erg sterke auto. De Mercedes W12 leefde in de laatste drie GP’s voor de finale echter weer helemaal op en Hamilton won de races in Brazilië, Qatar en Saoedi-Arabië. Met de lange rechte stukken leek Hamilton met zijn supersnelle motor dan ook favoriet. Toch was het Verstappen die de pole-position pakte. Door een sterke tow van teamgenoot Sergio Perez zette hij een razendsnelle ronde neer.

Hamilton pakt de leiding

Op zondag ging het echter niet lekker bij de start van de Nederlander. Hamilton was veel sneller weg. Verstappen probeerde een inhaalpoging na het lange rechte stuk in sector 2, maar die mislukte. Hamilton ging van de baan. Hij mocht de positie echter behouden. Daarna reed de Brit langzaam weg. Even kon Verstappen terugkeren, toen Perez lang buiten bleef en de net gestopte Hamilton enorm ophield. “Checo is een legende”, riep Verstappen over de radio. Toch reed Hamilton na dat moment weer weg.

Aan het einde van de race voltrok zich een bizar scenario. Na een crash van Nicholas Latifi kwam er de safety car de baan op. Verstappen koos ervoor om te stoppen voor nieuwe zachte banden. Het leek erop alsof er niet genoeg tijd was om de wagen op te ruimen en de race te laten eindigen onder groen. Toen de baan schoon was, koos Michael Masi ervoor om alleen de achterliggende auto’s tussen Verstappen en Hamilton ertussenuit te laten, en de overige rijders op een ronde achterstand niet. Daardoor kregen we een shoot-out van één ronde voor de wereldtitel. Max Verstappen dook in het gat in bocht 5 en pakte op zijn zachte banden de leiding in de race. Hamilton probeerde nog terug te vechten, maar kon niet voorkomen dat de Nederlander er met de titel vandoor ging.

Bij Mercedes was men woest. Tijdens de laatste ronde was teambaas Toto Wolff al op de boordradio met de FIA te horen, en na de race diende het team een protest in. Dit werd niet gehonoreerd. Toen kon het feest bij Red Bull Racing en Verstappen pas echt beginnen. Bekijk de legendarische beelden bovenaan deze pagina.