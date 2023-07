VIDEO: Verstappen pakt leiding bij start F1 Hongarije Max Verstappen greep zaterdag naast de pole-position, maar het kostte hem weinig tijd om de leiding in de GP van Hongarije te veroveren. De Red Bull-coureur ging bij de start meteen voorbij aan Lewis Hamilton, terwijl de Mercedes-coureur uiteindelij kzelfs zou terugvallen naar de vierde positie. Verder naar achteren kent Zhou Guanyu een dramatische start, waarna hij Daniel Ricciardo een tikje verkoopt, die daardoor op zijn beurt een crash van beide Alpines veroorzaakt. De beelden van de start in Hongarije zie je in de onderstaande video.