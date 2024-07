De twee rijders waren al rondenlang met elkaar in gevecht om de leiding, waarbij ze elkaar continu via de boordradio betichten van onsportief rijgedrag. Met nog een handvol ronden te gaan ging het mis en kwamen de kemphanen met elkaar in aanraking. Beide rijders liepen een lekke band op. Voor Norris was het eenmaal in de pits definitief einde verhaal, Verstappen kon op P5 zijn weg vervolgen. Wel werd hij door de stewards als schuldige aangewezen en kreeg nog een tijdstraf van tien seconden.

Bekijk het moment hierboven en oordeel zelf!