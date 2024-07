VIDEO: Max Verstappen laat 360 zien tijdens VT3 F1 Silverstone

Het is vandaag de Britse zomer op en rond het Formule 1-circuit van Silverstone: regen en lage temperaturen. Ook Max Verstappen heeft kennis gemaakt met de verraderlijke omstandigheden, want hij maakte een 360 mee op weg in zijn outlap. Het leverde geen grote problemen op, want de Nederlander kon gewoon zijn weg vervolgen.

Dat geluk was voor Pierre Gasly er niet. De Fransman weet al dat hij de race vanaf de allerlaatste plek moet beginnen vanwege gridstraffen na het wisselen van alle motorcomponenten, maar in VT3 ging hij de fout in. Zijn Alpine glibberde van de baan het grind in. Einde verhaal voor zijn training.

Video: De rode vlag veroorzaakt door Gasly