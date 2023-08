Max Verstappen kreeg les van Mike Whiddett, ook wel bekend als 'Mad Mike'. Zo leerde hij om op hoge snelheid donuts te draaien, om 'achtjes' te maken en de bekende Scandi-flick, waarbij heel snel van richting wordt veranderd, uit te voeren. Daarnaast kreeg hij nog een bijzondere uitdaging met een bekend gezicht: Red Bull-teambaas Christian Horner.

"Leren driften was erg gek, ik wist niet wat ik kon verwachten", zegt Max Verstappen na zijn bijzondere driftcursus van 'Mad Mike'. "Dit was het meest nerveuze wat ik in twee jaar ben geweest", aldus de Nederlander, die het niet gewend was om juist met weinig grip door een bocht te sturen. "Het voelde alsof ik weer 16 was en voor het eerst in een F1-auto sprong! Zodra de motor startte en ik begon te driften met spinnende wielen, kwam ik in mijn natuurlijke zone waarin ik de grenzen van de auto opzocht, zoals ik dat ook doe in de Formule 1. Ik voelde diezelfde adrenalinestoot en mijn instinct nam het over."