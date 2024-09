VIDEO: Max Verstappen komt goed weg na foutje in Q3 F1 Baku

Op de dag waarin titelrivaal Lando Norris in de eerste kwalificatiesessie voor de Formule 1 Grand Prix in Baku er al uit vloog, had Max Verstappen ook een hachelijk moment. Gelukkig voor de Nederlander was dat in Q3 en in zijn eerste snelle ronde. De Red Bull-coureur was net begonnen aan het lange rechte stuk in Azerbeidzjan en kwam op de kerbstone terecht. Het leverde een glijpartijtje op, waarna hij niet optimaal richting start-finish kon. Uiteindelijk was ook zijn tweede ronde niet goed. Verstappen start zondag vanaf P6.