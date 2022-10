VIDEO: Verstappen klokt tweede tijd achter Sainz in VT1 F1 Amerika

Het Amerikaanse Grand Prix-weekend is vrijdag afgetrapt met de eerste vrije training. Hoewel Max Verstappen lange tijd de rapste ronde in handen had, moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen in onder andere Ferrari-coureur Carlos Sainz. Verstappen zakte steeds verder weg, maar noteerde uiteindelijk een tijd die twee tienden seconde trager was dan die van de Ferrari-coureur. Daar bleef de Red Bull-coureur tot het einde van de sessie staan.

gedeeld