VIDEO: Verstappen ergert zich aan verkeer tijdens Q1 in Qatar De kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar is begonnen en dus zijn er in de openingsfase twintig auto's op de baan voor hun eerste run. Max Verstappen meldde zich als een van de eerste rijders op het asfalt, waarna hij in zijn eerste vliegende ronde wel gehinderd werd door wat verkeer. De Red Bull-coureur ergerde zich aan de manier waarop Carlos Sainz en George Russell voor hem aan de kant gingen en liet dat via de boordradio ook blijken aan zijn engineer.