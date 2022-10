VIDEO: Max Verstappen in de rondte tijdens eerste sessie GP Mexico Max Verstappen is vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico van de baan gespind. Ruim een half uur in de sessie verloor de regerend wereldkampioen in de technische sector de achterkant. Na wat tegensturen kwam hij achterstevoren te staan. Vanwege de uitloopstroken kon de Red Bull-coureur eenvoudig zijn weg vervolgen.