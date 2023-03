VIDEO: Max Verstappen houdt Sergio Perez achter zich in VT1 F1 Jeddah De eerste vrije training voor de Grand Prix van Saudi-Arabië is afgerond, waarin Max Verstappen de snelste tijd noteerde en ploegmaat Sergio Perez op meer dan vier tienden zette. Fernando Alonso bracht zijn AMR23 op derde plek in de tijdenlijst. Bekijk een uitgebreide samenvatting van de eerste oefensessie.