VIDEO: Max Verstappen pakt honderdste zege voor Red Bull in F1 Canada Max Verstappen kwam in Canada voor de zesde keer dit Formule 1-seizoen als eerste over de finish. De Nederlander evenaarde met zijn 41e zege niet alleen F1-legende Ayrton Senna, maar schonk Red Bull Racing tevens haar 100ste overwinning in de koningsklasse. Heb je de race in Montreal gemist? Bekijk dan de uitgebreide samenvatting.