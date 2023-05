VIDEO: Verstappen heeft last van hoofdsteun: "Ik zit gewoon vast" Max Verstappen heeft het in Miami nog niet helemaal naar zijn zin. De RB19 is wel competitief, maar in de cockpit is nog niet alles naar wens. In de eerste vrije training klaagde hij al dat zijn HANS-systeem vast kwam te zitten in de hoofdsteun van de bolide en meldt ook in de tweede vrije training problemen met de hoofdsteun.