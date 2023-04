VIDEO: Verstappen haalt verhaal bij Russell na veroorzaken enorm gat in RB19 Max Verstappen en George Russell hebben het bij de start van de sprintrace aan de stok met elkaar. Na de sprintrace in Baku wordt pas duidelijk hoeveel schade er aan de RB19 is. Het blijkt om een enorm gat in de sidepod te gaan, waardoor de Nederlander niet verder kon komen dan P3. Hij haalt na de race verhaal bij Russell.