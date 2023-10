VIDEO: Max Verstappen glibbert naar snelste tijd in VT1 F1 Qatar Max Verstappen opende het Qatarese Formule 1 Grand Prix-weekend op het circuit van Losail met de snelste tijd. De Nederlander, die er zaterdag zijn derde wereldtitel kan winnen, werd op de hielen gezeten door de Ferrari-mannen en ook de AMR23 van Fernando Alonso ging prima in de rondte. Een uitgebreide samenvatting van de eerste vrije training in Qatar.