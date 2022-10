VIDEO: Max Verstappen beleeft angstig moment op weg naar F1-startopstelling

Marko na moeizaam weekend Verstappen: "Het viel allemaal samen"

De Grand Prix van Singapore is voor Red Bull Racing uitgelopen op een race met twee gezichten. Het weekend na de verjaardag van Max Verstappen had volgens Helmut Marko voor de Nederlander niet veel slechter kunnen verlopen, maar ook heeft hij lovende woorden over voor de sterke zege van Sergio Perez.