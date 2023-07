VIDEO: Verstappen finisht voor zevende opeenvolgende F1-zege Veel is Max Verstappen niet in beeld geweest tijdens de Grand Prix van Hongarije, maar na 70 ronden kwam de Nederlander onbedreigd en met meer dan een halve minuut voorsprong over de finish om de overwinning op te eisen. De regerend wereldkampioen van Red Bull Racing evenaart daarmee Alberto Ascari, Michael Schumacher en Nico Rosberg door zijn zevende opeenvolgende zege op te eisen, waarmee hij het record van Sebastian Vettel tot op twee zeges benadert. Ook bezorgt hij Red Bull hiermee het record met meeste overwinningen op rij, want het team heeft er inmiddels twaalf achter elkaar gewonnen. De beelden van de finish zie je in de onderstaande video.