VIDEO: Verstappen moet Ferrari's en Norris voor zich dulden in VT2

Ferrari werd voorafgaand aan de GP van Hongarije gebombardeerd tot favoriet en tijdens de vrijdagse actie heeft het team wat dat betreft niet teleurgesteld. Nadat Carlos Sainz in de eerste training de snelste was, klokte Charles Leclerc 1.18.445 tijdens de tweede training en daarmee was de Monegask de snelste man van de dag. Hij noteerde die tijd op een dag dat de temperatuur ruim boven de 30 graden Celsius uitkwamen.

Die hitte zorgde voor enkele kleine foutjes tijdens de tweede training, die echter geen enkele keer onderbroken hoefde te worden. Lando Norris leek in die hitte ook goed te gedijen, want hij klokte knap de tweede tijd en bleef daarmee Sainz en Max Verstappen nipt voor. De regerend wereldkampioen sluit de dag in Hongarije dus af op de vierde positie, terwijl teamgenoot Sergio Perez op P9 eindigde. Hoe die uitslag tot stand kwam, zie je hieronder in de samenvatting van de tweede training.

Video: De hoogtepunten van de tweede vrije training in Hongarije