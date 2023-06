VIDEO: Verstappen troeft Ferrari-coureurs af in VT1 F1 Oostenrijk De kop is eraf in Oostenrijk, waar dit weekend de tweede sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023 wordt afgewerkt. Vrijdagmiddag wordt er dus al gekwalificeerd en voordien kregen de teams en coureurs één uur training om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Op het oog deed Max Verstappen dat het beste door op mediums de snelste tijd te rijden. Hij troefde Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc, die op de softs reden, met ruim twee tienden verschil af. Nyck de Vries kwam tot de zestiende tijd namens AlphaTauri. De hoogtepunten van de eerste training op de Red Bull Ring zie je in de onderstaande video.