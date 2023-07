VIDEO: Verstappen verschalkt Nasr met inhaalactie van het jaar 2015 Het circuit van Spa-Francorchamps heeft enkele plekken waar goed ingehaald kan worden. Dat geldt onder meer voor de La Source-hairpin, de chicane aan het einde van Kemmel Straight en de Busstop-chicane. Een plek waar inhaalacties veel minder vaak plaatsvinden, is de razendsnelle linkerbocht met de naam Blanchimont. Toch durfde Max Verstappen het in zijn F1-debuutseizoen aan om juist in die bocht buitenom voorbij te gaan aan Felipe Nasr. De jonge Toro Rosso-coureur zou de race mede daardoor als achtste afsluit, maar na afloop van het seizoen hield hij er nog iets aan over: de inhaalactie werd namelijk uitgeroepen tot de inhaalactie van het jaar 2015. De beelden van de actie zie je in de onderstaande video.