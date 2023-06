VIDEO: Verstappen in fel gevecht met Russell in F1 Spanje 2022 Max Verstappen vocht tijdens de Grand Prix van Spanje in 2022 met George Russell. De Brit bood weerstand en liet de RB18 van de regerend wereldkampioen niet zomaar voorbij. De Nederlander kampte met een haperend DRS-systeem, maar het duel werd er niet minder mooi van.