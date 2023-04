VIDEO: Verstappen pakt F1-pole GP Australië, tegenvaller voor Perez Er staat in Australië voorlopig geen maat op Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen was over de vrije trainingen genomen al de snelste geweest en deed dat in de kwalificatie nog eens dunnetjes over door met pole-position aan de haal te gaan. Teamgenoot Sergio Perez kende intussen een beroerde dag, terwijl Nyck de Vries zich juist voor het eerst dit jaar voor Q2 plaatste. Bekijk de samenvatting van de kwalificatie in Melbourne in de onderstaande video.