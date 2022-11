VIDEO: Verstappen eraf getikt door Ocon in GP Brazilië 2018

2018 was een pechjaar voor Max Verstappen. In de eerste races maakte de Nederlander veel rijdersfouten. Zo spinde hij in Australië, raakte hij Lewis Hamilton in Bahrein, tikte hij Sebastian Vettel rond in China en crashte hij in de derde vrije training op Monaco, waardoor hij niet deel kon nemen aan de kwalificatie. Bovendien had hij ook veel mechanische pech. Hij viel op Silverstone en in Hongarije uit met een kapotte wagen.

Ondertussen waren er ook geluksmomentjes. In Oostenrijk boekte hij een fenomenale overwinning. Ook in Mexico was hij de beste, net als het jaar ervoor. In Brazilië was Verstappen niet de favoriet, maar kwam er onverwachts toch een kans. De Limburger startte als vijfde en vocht zich snel naar voren. Na de pitstops zat hij achter Lewis Hamilton. Waar de Mercedes op het rechte stuk normaal gesproken veel sneller is dan de Red Bull, kon Verstappen er dit keer relatief gemakkelijk voorbij. Hij pakte de leiding in de wedstrijd en leek zo zijn derde zege van het jaar te pakken.

Onverwachte actie Ocon

Toen stond hij ineens achterstevoren. Force India-coureur Esteban Ocon wilde zich van een ronde achterstand ontdoen en viel Verstappen aan. De Nederlander had er niet op gerekend en gooide het gat hard dicht. Verstappen spinde, en na een mooi geplaatste middelvinger en wat rake scheldwoorden op de radio kon hij door. Met een zwaar beschadigde vloer kon hij Hamilton nog redelijk bijhouden, maar verder dan de tweede plek zou hij niet meer komen.

Na de race besloot Verstappen verhaal te gaan halen bij Ocon. Verstappen gaf op de boordradio al aan extreem boos te zijn, en dat bleek inderdaad zo te zijn. Hij gaf twee stevige duwen aan Ocon, die ook een opgefokte indruk maakte. De Fransman kreeg in de race een stop/go penalty van tien seconden, de zwaarst mogelijke straf die je in een race kan krijgen buiten diskwalificatie. Voor het duwen kreeg Max Verstappen later een taakstraf van de FIA.

