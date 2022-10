VIDEO: Verstappen met eerste ronde VT2 weer naar snelste tijd

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan duurt ondanks het afgelasten van de bandentest gewoon anderhalf uur. Daar waar diverse coureurs zich al relatief vroeg op de baan lieten zien op zowel de full wets als de intermediates, koos Max Verstappen ervoor om lang te wachten met zijn eerste run. Pas na een kleine 40 minuten liet de WK-leider zich voor het eerst zien, maar hij liet zien weinig tijd nodig te hebben om op snelheid te komen. De Nederlander opende zijn sessie door meteen naar de snelste tijd te rijden. Zijn 1.43.571 zou niet lang blijven staan, want Lewis Hamilton zou snel onder die tijd duiken en later slaagde George Russell daar ook in.

De jongste Mercedes-coureur heeft met nog 25 minuten te gaan de snelste tijd in handen, voor zijn teamgenoot en Verstappen. De Red Bull-rijder is later nog ruim onder zijn eigen tijd gedoken met 1.42.786, waarmee hij bijna acht tienden langzamer is dan Russell.