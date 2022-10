VIDEO: Verstappen met eerste ronde meteen naar P1 in VT3 GP Japan

Daar waar de vrijdagse trainingen voor de Japanse Grand Prix nog op nat asfalt werden afgewerkt, was de baan in Suzuka bij aanvang van de derde vrije training op zaterdag wél droog. Veel coureurs kozen er tijdens die derde oefensessie dan ook voor om al in een vroeg stadium op het circuit te verschijnen. Zo ook Max Verstappen, die binnen vijf minuten op de baan was om zijn eerste droge ronden van het weekend te rijden. Nadat hij in de regen telkens maar één ronde nodig had om de snelste tijd in handen te nemen, liet de Red Bull Racing-coureur zien dat hij ook in het droge weinig tijd nodig heeft om zich bovenaan de ranglijst te nestelen. Op het moment dat hij zijn tijd zette, was Verstappen meteen 1,2 seconden sneller dan teamgenoot Sergio Perez.

Hoe Verstappen de snelste tijd reed, zie je in de video bovenaan deze pagina.