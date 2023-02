Het was de voorbije weken opvallend stil rond Red Bull Racing en Max Verstappen. De wereldkampioen onthulde in New York de RB19 voor het aankomende seizoen. In praktijk ging het om niet veel meer dan de RB18 in een iets aangepast jasje qua kleurstelling. Het team heeft ook al een shakedown afgewerkt, maar dat vond in het strikte geheim achter gesloten deuren plaats.

In Bahrein kregen we eindelijk de RB19 in vol ornaat te zien. Max Verstappen stuurde zijn nieuwe strijdwapen het Bahrain International Circuit op voor de eerste testkilometers. De Nederlander neemt vandaag de gehele testdag voor zijn rekening en kan zo goed kennismaken met de hagelnieuwe wagen.

Mis niks van de eerste wintertestdag: F1 Live test Bahrein 2023: Volg alle actie van dag 1 in ons liveblog