VIDEO: Verstappen over televisie: "Drive to Survive is fake"

Inmiddels heeft Verstappen de schade ruimschoots ingehaad. Hij is een trouw bingewatcher van Netflix en HBO. "Als ik eenmaal begin dan is het ook binnen een paar dagen meteen gedaan. Game of Thrones, ik was daar laat mee begonnen. Volgens mij heb ik dat in twee weken helemaal afgekeken, alles." Dat kostte 'm in de maanden januari en februari heel wat nachtrust. "Dan ben je natuurlijk alleen maar aan het trainen en thuis. Dan ging ik gewoon in bed liggen want je bent natuurlijk een beetje kapot en dan werd het één uur, twee uur... Ah nog één [aflevering], drie uur..."

Verstappen keek op Netflix ook naar Drive to Survive, de docu-serie over de Formule 1. Dat was een tegenvaller. "Die vind ik helemaal niks. Omdat er best wel veel gefaket is. Wat ik bijvoorbeeld in Australië of in Oostenrijk zei hebben ze dan weer voor een andere Grand Prix gebruikt om het spannender te maken. Ja, dat vind ik niet kunnen."

Verderop in het gesprek praten Verstappen en Evers over hun passie voor voetbal, waarbij PSV-fan Verstappen toegeeft twee jaar geleden enorm te hebben genoten van Ajax.

VIDEO: Verstappen in gesprek met Evers over film, muziek en televisie