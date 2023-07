VIDEO: Verstappen domineert F1 Oostenrijk, goede inhaalrace Perez De ongeslagen reeks van Red Bull Racing in 2023 is verlengd tot negen races. Max Verstappen schreef zondag op overtuigende wijze de thuisrace van zijn team op zijn naam. Op de Red Bull Ring zegevierde de Nederlander voor de zevende keer dit seizoen en voor de vijfde keer op rij. Bovendien pakte hij zijn vijfde zege op de Red Bull Ring en vierde in de Grand Prix van Oostenrijk. Op het podium werd Verstappen na afloop van de race, die ontsierd werd door veel straffen voor track limits, geflankeerd door Charles Leclerc en de vanaf P15 opgeklommen Sergio Perez. De hoogtepunten van de Grand Prix van Oostenrijk zie je in de onderstaande video.