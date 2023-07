VIDEO: Verstappen doet sarcastische suggestie op boordradio Max Verstappen vraagt in de slotfase van de GP van België wat de snelste ronde van de race is. Engineer Gianpiero Lambiase spoort hem aan zijn verstand te gebruiken en niet te hard te pushen, aangezien hij op de zachte band door moet tot het einde. Na het noteren van de snelste ronde gaan de twee nog even door, waarbij Verstappen op een gegeven moment een sarcastische suggestie doet: "Ik kan ook pushen, dat we nog een pitstop doen? Een beetje pitstopoefening." Lambiase voelt weinig voor die suggestie.