VIDEO: Max Verstappen direct snel op nat Spa in F1-kwalificatie

Het is al de hele dag behoorlijk nat op Spa-Francorchamps, wat ook al heeft geleid tot uitstel van de Formule 2-sprintrace tot na de Formule 1-kwalificatie. Het was voor de start van de kwalificatie droog, maar de baan was nat en er zou nog meer regen gaan vallen in de namiddag. In Q1 waren de omstandigheden verraderlijk en de eerste ronde kon wel eens de belangrijkste worden. Achteraf gezien bleek dat niet het geval omdat de voorspelde regen uitbleef, maar Max Verstappen liet zich meteen gelden in zijn eerste ronde van Q1. Hij maakte direct het verschil door negen tienden van een seconde harder te gaan dan de rest van het veld.