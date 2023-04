VIDEO: Verstappen en Ricciardo gooien kostbare punten weg met crash in Baku 2018

Red Bull-adviseur Helmut Marko kan niet geloven wat hij ziet. De Oostenrijker is woest en wijst niet één van de coureurs als schuldige aan. "We laten ze racen en dan doen ze dit, ongelofelijk. Beide zaten fout", oordeelt hij. "Het was een race-incident tussen de twee, geen van beide had meer schuld aan deze crash dan de ander. We laten onze coureurs altijd racen. We hebben geen nummer één of twee, maar we verwachten verantwoordelijkheid van de coureurs."

Zowel Verstappen als Ricciardo wil na de race geen schuldige aanwijzen en ze balen vooral voor het team dat het zo is gelopen. "We hebben vandaag onnodig veel punten laten liggen", zegt Verstappen. "Ik denk niet dat we het moeten hebben over wiens schuld het is, omdat we uiteindelijk voor één team racen, we representeren een hoop mensen en het is voor ons beide niet goed als iets als dit gebeurt. Daarvoor raceten we hard maar eerlijk, we gaven elkaar de ruimte. Natuurlijk hadden we wat contact met de banden, maar dat kan gebeuren. Als coureur pak je elke centimeter, dus natuurlijk ben je niet blij als je met je teamgenoot crasht maar we zijn eerlijk naar elkaar toe. We hebben elkaar direct na de race gesproken."

Ricciardo prijst het feit dat Red Bull Racing ze de kans geeft om met elkaar te racen en dus geen teamorders op te leggen. "We wijzen niet naar elkaar, we richten ons meer op het sorry zeggen naar ons team, om ons op de best mogelijke manier te verontschuldigen", baalt de Australiër. "We willen ons niet in zo'n situatie bevinden. Ik ben blij dat we mogen racen, zeker omdat Max en ik daar van houden. Dat is cool. We kwamen eerder in de race al een paar keer bij elkaar in de buurt en soms zaten we op de limiet. Helaas eindigde het op deze manier. Het is geen prettige situatie. We voelen ons allebei rot en het is voor het team behoorlijk klote."