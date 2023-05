“Over het algemeen was het een goed weekend", blikt Verstappen terug op zijn eerste F1-weekend in Monaco. "De crash niet uiteraard, maar om in de eerste vrije training als tweede te eindigen… Ik had er nooit eerder gereden terwijl er veel ervaren coureurs waren die exact weten hoe je in Monaco een F1-bolide moet besturen. Daar was ik erg blij mee. De kwalificatie verliep niet perfect omdat we de banden niet optimaal konden laten werken, maar over het algemeen was het een zeer positief weekend. Continu was de snelheid goed, ik had een geweldig tempo en dat tijdens mijn eerste keer in Monaco. Dat stemde me tevreden.”

gedeeld