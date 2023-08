Rijd een rondje mee over Circuit Zandvoort met Max Verstappen in de sim Komend weekend vervolgt het Formule 1-seizoen 2023 zich met de Grand Prix van Nederland. Circuit Zandvoort is een technische baan, met zeer steile bochten. Max Verstappen springt in de simulator en toont het 4,2 kilometer lange asfaltlint door de duinen.