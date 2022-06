De kopman van Red Bull Racing stond in zijn loopbaan als F1-coureur slechts eenmaal op het podium in Montreal. In 2018 kwam hij als derde aan de finish achter Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. Nu komt Verstappen als WK-leider naar Canada en deed hij in aanloop naar de race een onboardrondje op de omloop.

Met de hoeveelheid langzame bochten is het voorbereiden van de exit cruciaal op het 4,3 kilometer, zegt Verstappen: “Het is belangrijk om de exit te maximaliseren. Het circuit heeft enkele coole stukken met de chicanes waar je de kerbstones echt moet aanvallen gevolgd door een snelle rechtse bocht.”

Dat aanvallen van de kerbstones is ook cruciaal voor de laatste sector. In de laatste bochtencombinatie kan een coureur veel tijd winnen door de chicane af te snijden, al kan dat ook resulteren in een touché met de Wall of Champions.