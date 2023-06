VIDEO: Verstappen geeft Leclerc het nakijken en pakt vierde F1-pole op rij Het verschil bedroeg uiteindelijk nog geen halve tiende, maar het is Max Verstappen op de Red Bull Ring gelukt om zijn vierde opeenvolgende pole-position te behalen. De regerend wereldkampioen troefde Charles Leclerc en Carlos Sainz af in de strijd om de beste startpositie voor de race op zondag. Teamgenoot Sergio Perez worstelde intussen met track limits en haalde voor de vierde keer op rij Q3 niet, terwijl Nyck de Vries de hekkensluiter was. De hoogtepunten van de kwalificatie voor de Oostenrijkse Grand Prix zie je in de onderstaande video.