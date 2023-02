VIDEO: Max Verstappen schiet buiten de baan tijdens F1-test Bahrein Max Verstappen lijkt soms al aardig de limiet op te zoeken op de eerste dag van de Formule 1-test in Bahrein. De regerend wereldkampioen, die de snelste tijd in handen heeft, kwam daarbij flink buiten de baan. Nyck de Vries kende een momentje in de tiende bocht.