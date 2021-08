Na bijna vier weken rust keerde Max Verstappen vrijdag terug achter het stuur van de Red Bull Racing RB16B. In de openingssessie van het Belgische Grand Prix-weekend noteerde de Limburger een prima tweede tijd, slechts anderhalve tiende achter snelste man Valtteri Bottas. Enkele uren later waren de rollen omgedraaid tijdens de tweede training: Verstappen voerde de boventoon met 1.44.472, ditmaal op minder dan een tiende gevolgd door Bottas en Lewis Hamilton.

Qua rondetijden beleefde Verstappen een prima openingsdag op Spa-Francorchamps. Toch verliep het niet allemaal even vlekkeloos voor de Nederlander van Red Bull Racing. Met nog slechts drie minuten te gaan in de afsluitende training eindigde hij bij het uitkomen van Malmedy in de bandenstapels. Een flinke bak overstuur in de bocht was daar de reden voor. Fysiek kon Verstappen ongeschonden uit de RB16B stappen, maar de auto liep wel gevoelige schade op. De rechter achterwielophanging werd bij de impact beschadigd en de sessie werd na de crash ook niet meer hervat.

Verstappen was vrijdagmiddag niet de enige coureur die schade reed tijdens de tweede oefensessie op Spa. Een kwartier eerder ging het namelijk mis voor Charles Leclerc. De Ferrari-coureur raakte bij het uitkomen van bocht 6 kort de controle over zijn auto kwijt, maar dat was genoeg om in de bandenstapels te eindigen. Leclerc schreef bij die tik de linker voorkant van de SF21 af.