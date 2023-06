VIDEO: Max Verstappen bemachtigt pole in natte F1-kwalificatie Canada Max Verstappen mag ook de Grand Prix van Canada als eerste beginnen. De Nederlander hield het hoofd koel in de verraderlijke omstandigheden in de kwalificatie. Nico Hülkenberg verraste met de tweede tijd. Heb je de kwalificatie gemist of wil je gewoon alle hoogtepunten bekijken? Bekijk dan een uitgebreide samenvatting.