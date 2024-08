VIDEO: Max Verstappen begint uitstekend aan Dutch GP in Zandvoort

Voorafgaand aan de start van de Grand Prix van Nederland was er al de vraag: kan Lando Norris vanaf pole nu wél goed uit de startblokken schieten? McLaren heeft in de MCL38 een zeer sterke auto over raceafstand, maar in eerdere races is al gebleken dat de starts nog niet het sterkste punt vormen. Hoewel het team zelf niet in problemen bij de starts gelooft, bleek het ook bij de start van de Grand Prix van Nederland niet helemaal goed te zitten. Polesitter Norris zag direct Max Verstappen langszij schieten en de leiding overnemen richting de Tarzanbocht. Daardoor moest de Brit genoegen nemen met de tweede plaats en moest hij opnieuw de jager zijn.