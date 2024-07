VIDEO: Max Verstappen begint aan Brits F1-weekend

Na een week vol discussies over het incident tussen Lando Norris en Max Verstappen is het tijd voor baanactie. Beide kemphanen treffen elkaar - in lieve vrede - op het circuit van Silverstone, een thuisbaan van onder andere Norris. Verstappen zou erop gebrand zijn om weer hoge ogen te gooien op Britse bodem, waar hij al eerder races gewonnen heeft.