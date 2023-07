VIDEO: Verstappen en Albon ook ijzersterk in tweede training F1 Silverstone Max Verstappen heeft de vrijdag in Silverstone als snelste afgesloten. De Nederlander was net als in de eerste training, ook de rapste in de tweede training. Alexander Albon verrichtte namens Williams uitstekende zaken en reed twee keer de derde tijd. Bekijk een uitgebreide samenvatting van de tweede vrije training in Groot-Brittannië.