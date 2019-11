Video: Verstappen en Albon scheuren door de woestijn in Dubai

Verstappen en Albon mochten voor deze nieuwe publiciteitsvideo van Red Bull een Honda-buggy de sporen geven in de woestijn. In Dubai mochten beide piloten om de beurt achter het stuur van de buggy kruipen en enkele duinen voor zijn rekening nemen, met de ander als bijrijder. Zoals het een goed F1-piloot betaamt, bleken de momenten als bijrijder vele malen spannender dan de tijd met het stuurwiel zelf in handen.